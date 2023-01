Il s'agit d'une affaire qui ébranle le milieu du football depuis quelques semaines maintenant. Dani Alves, la légende brésilienne du football, est incarcérée en Espagne pour une accusation de viol. En effet, une jeune femme de 23 ans accuse le joueur le plus titré de l'histoire du ballon rond de l'avoir agressé sexuellement. Les faits se seraient déroulés durant la période des fêtes de fin d'année. La justice espagnole ne badine pas avec ce genre d'affaires. L'ex-taulier du FC Barcelone fut dans un premier temps convoqué puis placé en garde à vue dans un commissariat.

Par la suite, des preuves vont peser en sa défaveur et c'est ainsi que la légende auriverde va se retrouver en prison. Depuis la prison, le joueur de 39 ans clame son innocence. Il s'est bien intégré avec ses codétenus et il partage son ressenti avec ces derniers. Des médias ibériques ont pu s'enquérir du quotidien de l'ancien latéral du Paris Saint Germain. Dani Alves reconnaît que sa situation de prisonnier est très inconfortable, mais il affirme qu'il est prêt à se battre pour laver son honneur. "Le footballeur, il est resté dehors, ici je suis un détenu de plus. J’accepterai tout ce qui vient. Je suis parti de chez moi à 15 ans seulement. J’ai surmonté des situations difficiles et compliquées dans ma vie. C’en est juste une nouvelle qui passera aussi. Je n’ai peur de rien" a indiqué celui qui est considéré comme l'un des meilleurs latéraux de l'histoire.

Dani Alves a été bien accueilli par ses codétenus et nombreux d'entre eux lui ont demandé des autographes. L'ex-barcelonais reconnaît avoir eu une relation sexuelle consentie avec la plaignante et rejette catégoriquement les accusations de viol. Cependant, selon des sources proches du dossier, le triple vainqueur de la League des champions a du soucis à se faire.