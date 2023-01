Quelques jours seulement après le retour au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahou un appel entre le ministre israélien des Affaires étrangères et le patron de la diplomatie russe suscite la colère des autorités ukrainiennes. Les deux dirigeants ont eu un appel téléphonique ce mardi 3 janvier. L’appel du patron de la diplomatie russe avait pour objectif de féliciter dans un premier temps de féliciter son homologue pour ses nouvelles fonctions.

Ils ont par la suite discuter des « questions bilatérales et régionales » dans un contexte où la Russie poursuit ses bombardements contre l’Ukraine. Pour l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, cet échange entre les deux hommes est la preuve d'un changement dans la position de Jérusalem sur la guerre. Selon les confidences qui ont été faites par un responsable israélien au Times of Israel, l’appel entre les deux dirigeants n’a tout de même aucun impact sur la politique israélienne. Du côté des soutiens de l’Ukraine, l’option d’Israël d’éviter le sujet relatif à la guerre est mal perçue.

Israël critiqué aux USA

« L'idée qu'Israël devrait moins parler de l'invasion criminelle de l'Ukraine par la Russie est un peu déconcertante », a déclaré la sénatrice républicaine américaine Lindsey Graham par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. Rappelons que cette situation intervient dans un contexte où l’Ukraine avait exprimé son vœu de collaborer avec le gouvernement du nouveau-premier Benjamin Netanyahou. « Je souhaite le succès sur le chemin du bien-être et de la sécurité d'Israël. Je confirme la volonté de l'Ukraine de développer une coopération étroite afin de renforcer nos liens et de relever des défis communs, et d'atteindre la prospérité et la victoire sur le mal », a laissé lire l’homme fort de Kiev sur Twitter il y a quelques jours.