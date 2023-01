Au cours des trois prochaines années, la Russie compte opérer des « changements importants » au sein de son armée. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou ce mardi 17 janvier. Pour l’officiel russe, il faudra renforcer les capacités de combat de ses forces navales et aérospatiales. Il en serait de même pour son arsenal de missiles stratégiques. « Ce n’est qu’en renforçant les principales composantes structurelles des forces armées qu’il sera possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger les nouvelles entités et les équipements essentiels de la Fédération de Russie », a déclaré le ministre Sergueï Choïgou.

Ce fut également l’occasion pour le patron de la Défense russe d’annoncer que son effectif militaire serait porté à 1,5 million de soldats d’ici à 2026. Ces mots du ministre Sergueï Choïgou interviennent quelques mois seulement après la mobilisation partielle sonnée par le président russe Vladimir Poutine. Sous la bannière de la défense de la souveraineté de la patrie, les autorités russes ont invité les Russes à s’engager au sein de l’armée. « Déclarer la mobilisation partielle en Fédération de Russie à partir du 21 septembre 2022. Appeler les citoyens de la Fédération de Russie à une mobilisation au service militaire dans les forces armées de la Fédération de Russie », avait mentionné le document. En septembre dernier, le ministre Choïgou avait annoncé que 300.000 réservistes seraient appelés dans le cadre de l'opération spéciale.