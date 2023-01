Depuis le vote auquel étaient conviés 6.600.572 électeurs béninois pour les élections législatives, les regards de ces derniers sont désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome (Cena). Selon des sources proches de cette institution en charge d’organiser les législatives de 2023, elle a fini de réceptionner à la mi-journée de ce mardi 10 janvier 2023 les cantines contenant les résultats et documents électoraux et est en train d’acheminer à la Cour constitutionnelle ces cantines qui lui sont destinées et contenant aussi les résultats et tous les documents électoraux qui lui permettront d’apprécier le scrutin.

En attendant que la Cena ne proclame probablement ce mercredi 11 janvier 2023 les grandes tendances, la plateforme électorale des Organisations de la société civile (OSC) a, dans une déclaration dite « préliminaire » faite à Cotonou, affirmé que le taux de participation à ces élections législatives est de 44,94%. Ce taux de participation selon elle ne prend en compte que 675 postes de vote observés sur l’ensemble du territoire national.

Il faut signaler que Joël Atayi Guèdègbé, membre de la plateforme électorale des OSC a souligné qu’il y a eu quelques irrégularités entre autres la difficulté des électeurs à retrouver leur poste de vote, l’absence des noms des électeurs dans le registre de vote alors que ces noms figurent sur la liste électorale affichée, les incidents relatif au vote frauduleux. La plateforme électorale des OSC n’a pas manqué de faire des recommandations aux institutions en charge d’organiser les élections au Bénin.