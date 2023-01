Le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a, au lendemain des élections législatives, organisé le lundi 09 janvier 2023 un point de presse au siège dudit parti pour attirer l’attention des institutions en charge des élections telles que la Commission électorale nationale autonome (Cena) et la Cour constitutionnelle sur la nécessité de respecter la vérité des urnes.

« Il nous paraît important d’appeler au respect du verdict des urnes » a-t-il lâché. Le premier responsable du parti Les Démocrates a dénoncé entre autre autres le faible taux de participation, la présence « massive, insultante d’argent ». Il a fait savoir avec force que « ce qui nous reste aujourd’hui, c’est d’attendre que les hésitations qu’il y a eues, le manque de confiance soient corrigés par la Cour constitutionnelle et la CENA chargées de proclamer les résultats provisoires et définitifs, que les autorités en charge des élections ...Lire la suite dans le journal PDF