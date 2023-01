Dans un message Radio Téléphoné Porté N°004/DGPR/DSP/SSPG/SA en date du 04 janvier 2023 adressé à tous les fonctionnaires de Police, le Directeur général de la police républicaine (Dgpr), l’Inspecteur général de 2ème classe, Soumaïla Yaya a, dans le cadre de la sécurisation des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, demandé aux Chefs d’unité de mettre en état d’alerte N° 3 tous les fonctionnaires de police, ceci à partir de ce vendredi 06 janvier 2023 à minuit. Le but visé par le Dgpr est que les législatives de ce dimanche 08 janvier 2023 se déroulent en toute tranquillité et en toute quiétude sans aucun incident sur toute l’étendue du territoire national.

Le Directeur général de la police républicaine a signalé à l’endroit de ces fonctionnaires de police qu’il attache un grand prix à l’exécution correcte et sans faille des présentes instructions. Il faut signaler que pour que les policiers exécutent convenablement leur mission dans de bonnes conditions, la Direction générale de la police républicaine a, dans un message Radio rendu public toujours ce mercredi 04 janvier 2023, demandé à la Direction des affaires financières et logistiques d’inviter les agents comptables et les structures assimilées des directions départementales de la Police à se rendre à son service pour recevoir ces primes. Lesquelles primes seront à leur tour versées aux fonctionnaires et stagiaires de la police concernés.