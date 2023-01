Les résultats proclamés par la Cour Constitutionnelle, montrent que le parti Les Démocrates est venu en tête dans les grandes villes du Bénin comme Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Parakou. Une percée qui n’a guère été observée dans les zones rurales et qui s’expliquent par les critères de choix de ces électeurs plus exigeants. Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou sont les quatre grandes villes du Bénin. Dans la plupart des grandes villes, le parti Les Démocrates est arrivé en tête devant les deux partis du chef de l’Etat.

Pourtant ces deux partis se sont vraiment investis dans la campagne à fond sans rien laisser de côté. A Cotonou par exemple, l'UPR et le BR ont réussi leurs tours d'impérialisme communicationnel en imposant à presque tous les images de campagne de leurs partis et en réussissant à multiplier les petites rencontres de proximité avec les meetings. Pourtant, tout ceci n'a semblé ébranler ...