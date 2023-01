La Cour Constitutionnelle a prévu examiner au cours d'une audience plénière spéciale le jeudi 26 janvier prochain, sept recours d'invalidation d'élection de certains députés à la neuvième législature. Il s'agit des recours des candidats du parti '' Les Démocrates '' de l'opposition et de ceux du '' Bloc Républicain '' de la mouvance''.

1- Moussa Rafiou, candidat sur la liste du parti politique Les Démocrates forme un recours en invalidation de Comlan Bénoît Degla.

2- Dossou Cyr Rufin Zomahoun , candidat sur la liste du parti politique Les Démocrates, forme un recours en invalidation de l’élection de Nicaise Kotchami Fagnon ;

3- Sosthène Aikpando et Victorien Codjo Ahloume , tous deux candidats sur la liste du parti politique Les Démocrates forment un recours en invalidation de l’élection de Viwagnon Jean M. Zannou et Nestor Noutai.

4- Alice Kevo Sebio , candidate sur la liste du parti politique Bloc Républicain forme un recours pour : Réclamation de reformation des résultats proclamés le jeudi 12 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle et demande l’invalidation du siège de Gisèle Sewade , élue sur la liste Union Progressiste le Renouveau dans la 11ème circonscription électorale ;

5- Emmanuel Golou, candidat sur la liste du parti politique Bloc Républicain forme un recours pour : Réclamation de reformation des résultats proclamés le jeudi 12 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle et demande l’invalidation du siège de Richard Allossohoun et Gisèle Sewade , tous élus sur la liste Union Progressiste le Renouveau dans la 11ème circonscription électorale ;

6- Gbèssouvègni Aimée Gnonlonfoun , candidate sur la liste du parti politique Les Démocrates forme un recours en invalidation de l’élection de Cécile Ahoumenou , élue candidate femme sur la liste UP-R dans la 19ème circonscription électorale ;

7- Erasme Raoul Glessougbe candidat sur la liste du parti politique Les Démocrates forme un recours en annulation d’une élection frauduleusement acquise au profit de Codjo Armand Gansè élu sur la liste Bloc Républicain dans la 23ème circonscription électorale.