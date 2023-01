Après une semaine de campagne pour les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, le président d’honneur du parti Les Démocrates et ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi est entré officiellement en campagne pour soutenir les candidats de son parti. Dans un meeting à Tchaourou dans le département du Borgou, l’ancien Chef de l’Etat béninois, dans sa déclaration devant ses sympathisants, a fait savoir qu’en 2016, il les a prévenus et a pleuré. Il a relevé les points négatifs de la gestion du pouvoir du régime du Président Patrice Talon.

L’ex-président Boni Yayi reproche entre autres au pouvoir de la rupture les conflits d’intérêt au sommet de l’Etat, la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En qualifiant le projet législatif des Démocrates « d’excellent », il a fait savoir que c’est ce projet qui est la solution pour apporter « la rupture à la rupture ». Pour lui, « Si c’est la rupture de la rupture, je suis preneur, donc je suis démocrate ». Car selon lui, cela découle du partage, du retour de la liberté, du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des institutions indépendantes et du partage du pouvoir.

En s’adressant à la foule qui est venue l’écouter, l’ancien président Boni Yayi a saisi l’occasion qui lui est offerte pour inviter le peuple béninois à accomplir son devoir civique dans la paix et le respect mutuel. « Pas de bagarre, pas d’affrontement, respecter l’opinion de l’autre » a—t-il insisté et d’ajouter : « le peuple c’est Dieu, Dieu et le peuple ».