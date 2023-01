Les États-Unis ont sanctionné le groupe paramilitaire russe Wagner. En effet, la Maison Blanche a désigné la société russe comme une organisation criminelle internationale, tout en dénonçant ses opérations sur le sol ukrainien, en faveur de la Russie. C’est ce vendredi 20 janvier 2023 que Washington a donné l’information. Face à la presse, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que : « Wagner est une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains ». Il a poursuivi en faisant savoir que Washington continue de « considérer que le groupe Wagner dispose actuellement de quelque 50 000 personnes déployées en Ukraine, dont 10 000 mercenaires et 40 000 prisonniers ».

Le président serbe avait critiqué Wagner

John Kirby a par ailleurs souligné que les États-Unis prendront d’autres mesures punitives contre le groupe russe, outre celle annoncée aujourd’hui. Notons que la décision des États-Unis intervient plusieurs jours après que le président serbe Aleksandar Vucic s’en est violemment pris au groupe Wagner. Ce dernier est accusé de vouloir recruter des Serbes afin de combattre en Ukraine. « Pourquoi est-ce que vous, membres du groupe Wagner, appelez des Serbes [pour combattre en Ukraine] alors que vous savez que c’est illégal ? » avait-il déclaré.

Cette réaction du chef de l’État serbe avait eu lieu après la diffusion d’une séquence sur la chaîne pro-russe RT Balkan. Elle montrait des militaires présentés comme des Serbes qui se battent aux côtés des soldats russes en Ukraine. Pour rappel, le lundi 16 janvier 2023, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, avait présenté les membres du groupe paramilitaire comme des héros. Aussi, avait-il fustigé une « manipulation » concernant la question d’une supposée brouille entre Moscou et le groupe. D’après le porte-parole du Kremlin, la Russie « doit et sait reconnaître ses héros. Elle reconnaît les héros qui servent dans les forces armées (...) et ceux qui viennent du groupe paramilitaire Wagner ».