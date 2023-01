Au Burkina Faso, les militaires sont au pouvoir depuis l'année dernière. Il y a d'abord eu un premier coup d'Etat en Janvier au cours duquel le président Kaboré a été renversé. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été installé comme président de la Transition. Mais quelques mois plus tard et dans la même année, un autre coup d'Etat est intervenu et le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rennes du pouvoir en attendant l'organisation d'élection dans le pays. Ce changement a poussé les Etats-Unis à sanctionner ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Nouvelle sanction des USA. Hier dimanche 1er Janvier 2023, l'administration Biden a décidé de sanctionner un pays africain. Il s'agit du Burkina. En effet, depuis quelques heures, des médias rapportent que les Etats- Unis ont décidé d'exclure le Burkina de l'accord commercial d'Agoa à cause de profondes inquiétudes concernant un "changement anticonstitutionnel" dans le pays des hommes intègres. C'est ce qu'a déclaré le bureau du représentant américain au commerce (USTR) hier dimanche 1er janvier 2023. Pour rappel, l'accord Agoa facilite l'entrée de certains produits africains au marché américain sans droit de douane selon certaines conditions.