La relation entre l'influenceuse ivoirienne Lolo Beauté et le chanteur Tiesco le sultan fait toujours jaser en Côte d'Ivoire. Si le général a été très dur envers sa soeur affirmant qu'elle était reniée, il a tenu à faire le point sur le plateau de l'émission peopl'emik. Le pasteur et influenceur a tenu à dire qu'il n'était pas contre une relation en tant que tel et qu'il ne cherchait pas à contrôler sa soeur. Pour lui, c'est le manque de respect de Tiesco le sultan (qu'il a traité de tous les noms d'oiseau sur le plateau) qui est à la base de sa position très tranchée face au couple.

Pour rappel, l'influenceuse, mère de 5 enfants et le chanteur affichent leur idylle sur la toile depuis quelques jours. Si cette dernière a pleuré sur le plateau de l'émission Showbuzz après l'annonce de son frère, elle a affirmé qu'elle voulait calmer les tensions et qu'elle ferait tout pour y parvenir. Sur le plateau d'une autre émission, en compagnie de son amoureux, elle avait affirmé qu'elle voulait devenir son manager. Une annonce qui semble venir en écho des projets que son frère aurait en cas de réconciliation.

Même s'il n'a pas été tendre envers sa soeur sur peopl'emik, il a laissé entendre qu'il y avait moyen d'aller vers une réconciliation avec sa soeur si elle prenait les initiatives qu'il fallait. Et qu'il était même prêt à aider son homme... sans rentrer dans les détails. Qui vivra verra donc !