Le dossier ukrainien est toujours d'actualité depuis plus de dix mois. En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après avoir reconnu les régions séparatiste. Une bonne partie de la communauté internationale a condamné l'action militaire de Poutine et apporté son soutien au pays dirigé par Volodymyr Zelensky. Alors que le numéro un ukrainien avait appelé à plus d'effort de l'OTAN comme nous l'avons rapporté dans un de nos précédents articles, son ministre de la défense a affirmé que l'Ukraine est membre "de facto" de l'OTAN.

L'Ukraine est membre "de facto" de l'OTAN. C'est en tout cas ce que pense le ministre ukrainien de la défense Oleksi Reznikov. "L'Ukraine en tant que pays, et les forces armées de l'Ukraine, sont devenues membres de l'OTAN. De facto, pas de jure. Parce que nous avons des armes et que nous savons comment les utiliser", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov. C'est au cours d'une conversation à la BBC qui s'est tenue dans la capitale ukrainienne Kiev que l'officiel ukrainien a fait cette déclaration.