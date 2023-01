L’avocat Arno Klarsfeld s’est prononcé sur la guerre qui est actuellement en cours entre la Russie et l’Ukraine. Pour ce juriste et fils de Serge et Beate Klarsfeld, chasseurs de nazis, l’Ukraine est consciente qu’elle ne peut gagner ce conflit seul. Aussi, a-t-elle misé sur l’implication de l’Alliance militaire Otan. « Mais si l’Otan rentre dans la guerre, il y a des risques de conflagrations nucléaires », a-t-il averti lors d’un entretien qu’il a accordé à Rfi. «L'Ukraine ne peut pas gagner sur les Russes qui sont trois fois plus nombreux», a-t-il réaffirmé. Pour ce juriste connu pour son engagement contre l’antisémitisme, la possibilité d’une sortie pacifique du conflit est chaque jour plus compliquée.

"Il vaut mieux rechercher un compromis"

Il a notamment évoqué la nouvelle étape relative à la fourniture d’armes à l’Ukraine. « En général, il vaut mieux rechercher un compromis. C’était possible avant le déclenchement de la guerre. Maintenant, c’est beaucoup plus difficile parce que ça devient très personnel entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Une solution aurait pu être trouvée pour partager les richesses entre l’Ukraine et la Russie. Le conflit aurait pu être désamorcé », a remarqué notamment le juriste. Il n’a pas manqué de rappeler qu’il n’y a pas grande différence entre l’Ukraine et la Russie. Ces deux pays partagent selon lui beaucoup de choses ensemble.

L'Ukraine autant corrompue que la Russie selon Arno Klarsfeld

Il estime que l’Ukraine qui est soutenue par les États-Unis semble démocratique d’aspect, mais autant corrompue que la Russie. Ce fut également l’occasion pour ce fils de Serge et Beate Klarsfeld, chasseurs de nazis de rappeler que l’Ukraine vénère officiellement des figures qui sont très proches des Nazis. Il indique que des gens qui ont massacré des familles juives sont honorés en Ukraine. « Comment un tel pays peut rentrer dans l’Union Européenne ? », s’est il interrogé. Il note également qu’en Europe, personne n’évoque ce sujet en lien avec l’Ukraine et c’est une « honte » selon lui.