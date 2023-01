La légende américaine de la boxe, Myke Tyson, fait face à une accusation de viol par une femme. Cette dernière qui a requis l’anonymat, a déposé une plainte à Albany dans l’État de New York, concernant cette allégation de viol qui, selon elle, a eu lieu au début des années 1990. Aussi, réclame-t-elle 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, car elle estime avoir été victime de « blessures physiques, psychologiques et émotionnelles » après avoir le viol. Selon le document déposé par la plaignante, l’agression menée par Mike Tyson avait eu lieu dans une limousine, sans donner de date précise sur la date du viol.

« Je lui ai dit non plusieurs fois »

Elle a indiqué dans la plainte que Mike Tyson et elle, avant que l’agression ne se produise, s'étaient rencontrés dans un hotspot local du nom de Septembers. Elle est par la suite montée dans la limousine après lui avoir fait la proposition de venir chercher son amie. Mais, les choses ont pris une autre tournure lorsque le boxeur a commencé à la toucher, bien qu’elle lui ait opposé un refus. « Je lui ai dit non plusieurs fois et lui ai demandé d'arrêter, mais il a continué à m'attaquer », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « Il a ensuite retiré mon pantalon et m'a violée ». Il faut dire qu’il s’agit là de la deuxième accusation de viol visant Mike Tyson.

Il avait été accusé de viol par la mannequin Desiree Washington, également au début des années 1990. La justice l'avait reconnu coupable de cette accusation, le 10 février 1992 et l’avait condamné à trois ans de prison. Notons que, la victime avait déposé cette plainte conformément à la loi Adult Survivor Act. Celle-ci récemment adoptée par l’État de New-York, qui donne la possibilité aux victimes d’agressions sexuelles un délai d’une année pour lancer des poursuites judiciaires concernant des faits qui ont eu lieu il y a plusieurs années plus tôt. Pour rappel, cette plainte intervient plusieurs mois après que le rappeur Fat Joe ait révélé que Mike Tyson avait proposé une nuit à une rappeuse en échange d’une Mercedes. Cette dernière était, en effet, Remy Ma.