Le milliardaire américain Elon Musk n’en finit pas de faire parler de lui, suite à ses interventions sur la toile. En plein procès contre un groupe d’actionnaires de Tesla, qui l’accuse d’avoir délibérément voulu agir sur le cours de l’action de la compagnie, le patron de Twitter a trouvé moyen de se moquer de ses détracteurs. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, il a tourné en dérision un avocat adverse qui l’avait accidentellement appelé « Mr. Twitter ». Même si l’avocat, du nom de Nicholas Porritt, avait assuré qu’il s’agissait d’un accident qu’il a également qualifié de « lapsus freudien », Elon Musk en a profité pour en faire une blague.

« Twitter ne me laisse pas le changer »

Elon Musk a en effet décidé de changer le nom de son profil sur Twitter par Mr. Twitter. C’est ce jeudi 26 janvier 2023, qu’il a fait cette modification, tout en signifiant qu’il ne peut plus changer ce nom. « J'ai changé mon nom en Mr. Tweet, maintenant Twitter ne me laisse pas le changer » a-t-il écrit suivi d’un émoji drôle. Notons que le tweet d’Elon Musk intervient plusieurs jours après que le patron de Tesla a enregistré une perte colossale de sa fortune. Selon les statistiques du Bloomberg Billionaires Index, le patron de Tesla a perdu plus de 200 milliards de dollars, soit la plus importante perte de l’histoire.

Plusieurs autres sources concordantes avaient fait savoir que la capitalisation boursière de Tesla est en chute libre depuis quelque temps maintenant. La situation est due à une grande baisse enregistrée par le constructeur américain de voitures électriques. En effet, ce dernier a connu une baisse de performance estimée à 900 milliards de dollars, qui l’a fait disparaître du top 10 des sociétés les plus cotées en bourse. N’étant plus l’homme le plus riche du monde, sa place avait été prise par le milliardaire français Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, et sa famille. D’après le magazine américain Forbes, il y avait un écart de 60 milliards de dollars qui s’est creusée entre les deux parties, avec la fortune familiale de Bernard Arnault dépasse de 40% celle du patron de Twitter.