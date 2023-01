Dans la nuit de ce mercredi 25 janvier, la superstar du basketball, LeBron James, a réalisé une prestation magistrale contre les Los Angeles Clippers. En effet, King James a terminé la rencontre avec 46 points et un record de neuf tirs à 3 points. Avec cette prestation majuscule, l'ancienne gloire de Cleveland a désormais marqué au moins 40 points contre toutes les équipes de la NBA. Aucun autre joueur dans l'histoire n'a réussi une pareille performance.

LeBron James a marqué ses premiers 40 points en 2004 contre la franchise des New Jersey Nets alors qu'il venait de débuter en NBA à tout juste 19 ans. Malgré cette prestation stratosphérique du joueur de 38 ans, les Lakers se sont inclinés sur le score de (133 à 115) face aux cousins des Clippers.LeBron Lebron James n'est plus qu'à quelques longueurs du record de points de la ligue détenu par le légendaire, Kareem Abdul-Jabbar.

King James est bien parti pour s'approprier ce record et devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. De 2004 jusqu'à 2023, LeBronJames a marqué au moins 40 points à toutes les équipes de la NBA. Il n'y avait que les Clippers qui manquaient au tableau de chasse de la légende. Ce mercredi 25 janvier, l'anomalie fut réglée. Inscrire 40 points pendant un match n'est pas un fait anodin et plusieurs joueurs NBA ne réussissent cet exploit qu'une seule fois au cours de leur carrière.

Pour LeBronJames, c'est de l'eau à boire et il a presque rendu banale cette performance exceptionnelle. D’ailleurs, après la rencontre, la star des Lakers n'a pas fait trop de vagues sur son record. Il dira qu'il n'y pensait pas et que son seul souci était de demeurer performant auprès de ses coéquipiers. "J'en suis arrivé là sans même y penser. Juste être dans le moment, en essayant de jouer le jeu de la bonne façon. Même si je tirais bien la balle, j'essayais toujours de distribuer à mes gars, pour m'assurer qu'ils sentent un certain rythme. C'est toujours comme ça que j'ai joué le jeu". a indiqué le King.