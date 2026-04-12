Real Madrid : le sort de Deschamps dans les mains de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé aurait plaidé en faveur de Didier Deschamps pour prendre la tête de la direction technique du Real Madrid. Selon Alberto Pereiro, journaliste à Onda Cero, qui s’est confié à RMC Sport le vendredi 10 avril, l’attaquant français aurait glissé son grain de sel dans la réflexion madrilène concernant le futur entraîneur du club.

Le sélectionneur de l’équipe de France a officialisé en janvier 2025 son départ après la Coupe du monde 2026. Cette sortie laisse Deschamps en quête d’un nouveau projet, et le Real Madrid figure parmi ses options. Le club espagnol cherche actuellement un successeur à Alvaro Arbeloa, dont les résultats cette saison ne correspondent pas aux attentes.

L’influence supposée du capitaine français

Mbappé disposerait d’un poids certain dans la prise de décision madrilène. « Mbappé a beaucoup d’influence. Kylian a vu qu’il n’y avait pas beaucoup de candidats pour la saison prochaine, et que ceux qui existent ne sont pas convaincants. Je crois qu’il a voulu mettre son grain de sel », confie Alberto Pereiro à RMC Sport.

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Le capitaine des Bleus, arrivé au Real Madrid en 2024, chercherait un coach capable de stabiliser un vestiaire traversé par des tensions. L’accès à Deschamps représenterait une opportunité d’installer un leader respecté dans le quotidien du groupe.

Un profil qui correspond aux besoins madrilènes

Deschamps dispose d’un palmarès qui intéresse les dirigeants merengues. Double champion du monde en tant que joueur (1998, 2000) et vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France, le technicien basque maîtrise les dynamiques d’équipe complexes et la gestion de joueurs de haut niveau.

Au-delà de ses résultats, Deschamps a côtoyé plusieurs cadres madrilènes. Il a dirigé Kylian Mbappé en tant que capitaine des Bleus et Aurélien Tchouaméni lors de sélections. Cette connaissance préalable des caractéristiques du capitaine français pourrait accélérer son intégration au projet merengue.

Cependant, aucune négociation formelle n’a été engagée entre Deschamps et la direction madrilène. Le Real Madrid conserve temporairement sa confiance à Arbeloa, dont l’évaluation finale dépendra de sa gestion des matchs décisifs de Ligue des champions et de la course au titre en Liga. La décision sur le banc du Real Madrid devrait intervenir au cours du mois de juin 2026, une fois la Coupe du monde achevée.