Après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi s'offre aussi un club en Espagne

Lionel Messi est devenu propriétaire à 100% de l’UE Cornellà, club de cinquième division espagnole, ce jeudi 16 avril 2026. Le joueur argentin de 38 ans achève son investissement dans le football ibérique moins de deux mois après l’acquisition par Cristiano Ronaldo de 25 % de l’UD Almería en février. Les modalités financières de cette transaction n’ont pas été divulguées.

L’investissement de Cristiano Ronaldo à Almería

En février 2026, Cristiano Ronaldo avait ouvert la voie en devenant actionnaire de l’UD Almería, club de deuxième division espagnole, via sa société CR7 Sports Investments. Le Portugais, toujours joueur d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, a justifié cet investissement par son ambition de contribuer au football en dehors des terrains. Le club andalou, actuellement en troisième position de sa ligue, nourrit des ambitions de remontée en première division.

Le retour de Messi en Catalogne via le rachat de l’UE Cornellà

Le club basé à Cornellà de Llobregat, en périphérie de Barcelone, évolue en Tercera Federación, le cinquième échelon du football espagnol. Actuellement, l’équipe occupe la troisième place de son groupe. Le choix de cette implantation renforce les liens de Messi avec la région. « Cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne, un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone et qui perdure depuis », a précisé le club dans un communiqué officiel.

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Contrairement à Ronaldo, qui a investi dans un club de deuxième division situé à plusieurs centaines de kilomètres de son ancienne base madrilène, Messi se concentre sur la région où il a bâti l’essentiel de sa carrière professionnelle. L’UE Cornellà a accueilli plusieurs joueurs ayant connu une trajectoire internationale, établissant une réputation de vivier de talents avant les montées aux divisions supérieures.

Confirmation officielle et activité continue

Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a confirmé l’opération sur son compte X. Messi demeure cependant actif en tant que joueur : il continue d’évoluer pour l’Inter Miami en Major League Soccer, où son contrat s’étend jusqu’en 2028 après une prolongation signée en octobre 2025. En 2026, il est également le capitaine de l’équipe nationale argentine, avec pour objectif de défendre le titre mondial remporté en 2022.

Les deux légendes du football des années 2010 suivent ainsi une trajectoire commune : transformer leur statut d’athlète d’élite en celui d’actionnaire et d’investisseur stratégique dans l’écosystème du football européen.