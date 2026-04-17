Mondial 2026 : qui pour succéder à Hervé Renard sur le banc de l’Arabie saoudite ?

Le sélectionneur français Hervé Renard a été écarté de ses fonctions à la tête de la sélection nationale d’Arabie saoudite, à moins de deux mois de la Coupe du monde 2026. Cette décision intervient alors que l’équipe est déjà qualifiée pour la phase finale prévue en Amérique du Nord.

Son départ ouvre une période d’incertitude pour la fédération saoudienne, désormais contrainte de désigner rapidement un nouveau sélectionneur dans un calendrier particulièrement resserré.

Un calendrier contraint avant le Mondial

À ce stade de la préparation, le futur sélectionneur disposera de peu de temps pour prendre en main le groupe, affiner les choix tactiques et encadrer les dernières échéances avant le tournoi. La Coupe du monde 2026, élargie à 48 équipes, doit débuter en juin, ce qui limite la marge de manœuvre pour une transition technique.

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Le technicien français, revenu à ce poste fin 2024 après un premier passage entre 2019 et 2023, avait conduit l’équipe à la qualification pour la compétition. Cette qualification constitue l’un des principaux objectifs atteints au cours de son second mandat. Aucune annonce officielle n’a, pour l’heure, précisé l’identité de son successeur ni le calendrier de sa nomination.

Des profils attendus sous forte pression

Le contexte impose des exigences élevées pour le futur encadrement technique. Le prochain sélectionneur devra s’adapter rapidement à un groupe déjà structuré, tout en répondant à des attentes importantes autour de la participation saoudienne au tournoi.

La sélection reste marquée par son parcours lors de la Coupe du monde 2022, notamment par une victoire contre l’équipe d’Argentine de football lors de la phase de groupes. Ce succès avait été obtenu sous la direction de Hervé Renard, contribuant à installer des attentes élevées autour de l’équipe sur la scène internationale.

Une décision dans un contexte de résultats récents

Le départ de Hervé Renard intervient après une période marquée par des résultats jugés irréguliers. L’Arabie saoudite a notamment été éliminée en demi-finale d’une compétition régionale face à la Jordanie, un revers qui aurait pesé dans l’évaluation récente de la situation sportive.

À l’approche du Mondial 2026, la priorité pour la fédération saoudienne reste désormais la désignation rapide d’un nouveau sélectionneur, afin de finaliser la préparation de l’équipe avant le début de la compétition.