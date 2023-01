Neymar est la cible de critiques au Brésil pour son absence à la cérémonie d'hommages et aux obsèques du Roi Pelé. Le peuple brésilien est choqué par cette attitude de la star du football. Annoncé pourtant pour participer à ces obsèques, Neymar n'a pas été libéré par son club pour se rendre au Brésil selon des médias. Mais cet argument est rejeté par des analystes au pays. Il a dû envoyer son père Neymar Senior le représenter lors des deux cérémonies.

Neymar est considéré comme l'héritier du Roi Pelé. Ce dernier adulait la nouvelle star de son vivant et ne manquait aucune occasion de lui accorder son soutien. Tout le monde s'attendait à ce que le joueur du PSG soit présent à ses obsèques à Santos pour se recueillir devant la dépouille de son idole. Mais Neymar a choqué tout le Brésil en brillant par son absence à la cérémonie qui a rassemblé le monde du football. C'est son père, Neymar Senior qui le représente. «C’est un triste moment pour la famille et pour nous tous. Aujourd’hui, c’est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport, il nous a fait arriver ici aujourd’hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Pour apporter un soutien à la famille. Nous savons ce que c’est de perdre quelqu’un et nous n’avons pas seulement perdu un athlète, nous avons perdu un citoyen, la personne Pelé (…) Non, Neymar ne va pas venir», a déclaré le géniteur de Neymar qui annonçait l'absence de son fils.

Le clan de Neymar Junior explique l'absence du joueur par le refus du PSG de le libérer. Mais au Brésil, cet argument ne passe pas. Plusieurs ne comprennent pourquoi le club parisien a accepté de libérer Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui sont allés suivre les matchs de la NBA aux États-Unis alors que les motifs du brésilien sont plus solides. La presse s'en mêle par des commentaires. Le journaliste José Luiz Datena a démonté l'argument en affirmant dans l’émission "Brasil Urgente" que Neymar pourrait bel et bien obtenir cette libération par son club s'il le désirait. «Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Il a déjà pressé plusieurs fois le club pour venir à des fêtes, pourquoi ne pas demander au PSG pour dire au revoir à Pelé ? Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l’obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C’était important pour le football brésilien », a-t-il déclaré. Pour rappel, Neymar a battu le record de buts en sélection brésilienne lors du quart de finale du mondial dernier en Novembre 2022. Un record que Pelé lui-même a salué depuis son lit d'hôpital à quelques semaines de son décès. Cela sonnait comme un passage de témoignage pour un dernier d'adieu entre les deux légendes du football brésilien.