La police nigériane a démantelé ce samedi 07 janvier 2023 un réseau de trafic de bébés dans l’État de Rivers. Suite au renseignement, elle a arrêté un jeune garçon de 17 ans, un maillon dans la chaîne du trafic. Ce dernier a enceinté 10 filles dont les bébés seront vendus après l'accouchement. Inédit ! Le garçon âgé seulement de 17ans a réalisé une performance incroyable pour de l'argent. Engagé par un réseau de trafiquants d'enfants, le jeune homme a enceinté 10 filles en un temps record.

La manœuvre consiste à récupérer les bébés à l'accouchement pour les mettre en vente. Selon les explications de la police, les femmes perçoivent la somme de 500 000 nairas pour céder leurs enfants. «Toutes les victimes ont avoué avoir été attirées par la vente illicite d’enfants en raison de la nécessité de relever certains défis financiers. Les victimes secourues lors de l’opération sont au nombre de 10», déclare Grace Iringe-Koko, un chef de la police dans un communiqué.

La police a pu mettre la main sur le réseau après avoir appréhendé le marathonien sexuel grâce à son service de renseignement. « Le samedi 7 janvier 2023, vers 16 h 45, sur la base de renseignements crédibles dont disposait le commandement de la police de l’État de Rivers, les agents de l’unité de renseignement C4I ont fait une descente dans deux maisons situées respectivement dans les communautés d’Igwuruta et d’Omagwa, où des victimes de trafic d’enfants étaient détenues », raconte la police. Ainsi, Favour Bright, 30 ans, et Peace Alikoi, 40 ans, deux suspectes et le responsable présumé du réseau ont été arrêtés. L'affaire a été ensuite confiée au Département des enquêtes criminelles de l’État (SCID) pour la suite des enquêtes. La police est à la recherche des clients de bébés pour les arrêter.