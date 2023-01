Accusé du meurtre de sa petite amie, un ressortissant chinois du nom de Frank Geng-Quangrong a fait des déclarations très peu ordinaires ce mercredi devant la Haute Cour de Kano au Nigéria. L’homme âgé de 47 ans a confié avoir dépensé plusieurs dizaines de millions de nairas pour sa petite amie nigériane, Ummukulsum Sani âgée quant à elle de 22 ans. La disparue quant à elle aurait pris l’habitude d’en demander toujours plus. Elle aurait par la suite annoncé au quadragénaire son intention de se mettre en couple avec quelqu’un d’autre.

« Nous avons commencé notre relation en juillet 2020 et elle a commencé à demander de l'argent. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait parce que je l'aimais. », a-t-il confié dans la justice nigériane. « J'ai transféré plus de 60 millions de nairas sur son compte GT Bank, 18 millions de nairas pour qu'elle démarre une entreprise, 4 millions de nairas pour une maison et 6 millions de nairas pour l'enseignement universitaire, entre autres. », a-t-il détaillé.

"J'avais le cœur brisé"

Toujours selon le témoignage de l’homme, malgré que la disparue s’est mise en couple avec un homme, elle n’aurait jamais cessé d’échanger avec lui. « J'avais le cœur brisé et j'étais déçu, alors j'ai déménagé à Abuja. Elle n'arrêtait pas de m'appeler et de discuter avec moi sur Whatsapp et continuait à exiger de l'argent. Ummukulsum m'a dit plus tard qu'elle était divorcée et m'a demandé de revenir vers elle et m'a promis de m'épouser une deuxième fois. », a-t-il poursuivi. Peu après, l’homme rapporte avoir décliné une demande de fonds qui avait été formulée par sa bien-aimée. La femme a par la suite notifié au ressortissant chinois avoir trouvé de nouveau un autre compagnon.

Tuée à l'arme blanche

Mais l’homme assure qu’il n’est pas coupable du meurtre de la femme. Rappelons que, selon les informations relayées par la presse, la victime est âgée de 23 ans. Elle a précisé que les faits se sont produits, aux environs de 22 heures le vendredi 16 septembre 2022, dans les quartiers de Janbulo, dans le gouvernement local de Kumbotso à Kano. La victime a été identifiée sous le nom d’Ummakulsum Sani Buhari. Elle est décédée après avoir reçu plusieurs coups de poignard de son compagnon chinois.