Noël Le Graët démis de ses fonctions de président de la Fédération française de football (FFF) après avoir critiqué l'ancien capitaine de l'équipe nationale Zinedine Zidane, rapporte mercredi l'Agence France-Presse, citant un membre du comité exécutif de l'organisation. Philippe Diallo devient président par intérim de la FFF. M. Le Graët a dirigé la FFF depuis 2011.

Le 7 janvier, le service de presse de la FFF a annoncé la prolongation du contrat avec l'entraîneur de l'équipe nationale Didier Deschamps jusqu'en 2026. Le spécialiste dirige l'équipe depuis l'été 2012. Sous sa direction, l'équipe de France a remporté la Coupe du monde 2018, est devenue médaillée d'argent de la Coupe du monde 2022 et du championnat d'Europe 2016. Le 8 janvier, M. Le Graët a déclaré qu'il n'était pas intéressé par l'avenir d'entraîneur de M. Zidane et qu'il ne parlerait même pas à un spécialiste au téléphone. Après cela, le président de la FFF a été critiqué par le champion du monde de 2018 Kylian Mbappé, qui avait qualifié M. Zidane de légende du football français et avait déclaré que M. Le Graët devrait le traiter avec plus de respect. Le 9 janvier, M. Le Graët a présenté ses excuses à M. Zidane.

Le 10 janvier, RMC Sport a rapporté que le président français Emmanuel Macron avait contacté l'ancien président de l'Union des associations européennes de football (UEFA) Michel Platini pour lui demander s'il était prêt à succéder à M. Le Graët à la présidence de la FFF. (Tass)