Depuis le début de l'offensive lancée par la Russie dans son pays, le numéro un ukrainien a pris souvent l'habitude de s'exprimer à travers des vidéos sur les médias ou les réseaux sociaux. Dans une déclaration hier, le président Volodymyr Zelensky a estimé que la Russie de Vladimir Poutine a lancé sa « grande revanche » pour contrer la résistance des forces ukrainiennes. Selon le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie déploie ses forces de plus en plus chaque jour.

La Russie redouble d'ardeur en Ukraine. C'est ce qu'il faut retenir en substance de l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé hier face à la presse depuis le sud de son pays plus précisément dans la ville portuaire d'Odessa. "Je crois que la Russie veut vraiment sa grande revanche. Elle l'a déjà commencée", a lancé le dirigeant ukrainien à des journalistes . Le président Volodymyr Zelensky poursuit en affirmant que chaque jour soit plus de soldats sont déployés ou plus de membres du groupe Wagner sont présents sur le terrain malgré les pertes importantes dans le camp russe.

Depuis quelques jours, l'Ukraine a lancé un appel à l'endroit des occidentaux pour recevoir des chars afin de faire face à la Russie qui se déploie de jours en jours dans des régions du pays. Un conseiller de Zelensky avait même invité les occidentaux à « réfléchir plus vite » au sujet de l'aide militaire. Sur Twitter, il avait écrit ce message dans lequel il les invitait à réfléchir plus vite : « Vous aiderez de toute façon l'Ukraine avec les armes nécessaires et vous avez conscience qu'il n'y a pas d'autre option pour mettre fin à la guerre que la défaite de la Russie ».