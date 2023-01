Le général Makosso et Lolo beauté ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. C’est du moins ce qu’on peut comprendre après que le pasteur ait renié sa sœur dans une vidéo diffusée sur l'émission Showbuzz. Mère de cinq enfants, Lolo beauté partage en ce moment une relation amoureuse avec l'artiste Tiesco le Sultan. Une relation que Camille Makosso n’approuve pas du tout et a d’ailleurs jugé sa sœur de femme légère. Après cela, Lolo beauté abattue par les remarques de son frère n’a pu contenir ses larmes durant l'émission télévisée. Elle promet d’ailleurs de rétablir leur relation qui n’est plus au beau fixe.

La discorde entre les deux a commencé lorsque Lolo beauté s’est rendue chez les parents de son amoureux. Désapprouvant cette façon d’agir, le général Makosso l’a fait savoir en ces termes : « Depuis quand c’est la femme qui fait le premier pas vers la belle famille ». Exprimant clairement son mécontentement, le pasteur ne mâche pas ses mots : « j’estime qu’elle est reniée jusqu’à nouvel ordre de ma vie. Tu ne peux pas te mettre avec quelqu’un qui a un passif avec ton frère » a-t-il affirmé.

Une discorde éphémère?

Après de tels propos venant du général, la sœur cadette a fait part de sa stupéfaction à ses vis-à-vis. En effet, elle ne s’attendait pas du tout que son frère réagisse de la sorte. Selon elle, même si le lien de parenté semble ne plus exister entre son frère et elle en ce moment, elle ne perd pas espoir. C’est d’ailleurs pourquoi elle rassure que tout redeviendra normal entre les deux. Elle promet d’ailleurs s’impliquer par tous les moyens pour que ça marche.