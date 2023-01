Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, de nombreuses théories ont émergé dans la presse concernant le patron du Kremlin Vladimir Poutine. A plusieurs reprises, des médias ont annoncé que le numéro un russe n'était pas en pleine forme et que sa santé se dégradait. Les officiels ukrainiens sont rentrés dans la danse en alimentant certaines théories folles. Hier jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné du grain à moudre aux détracteurs du président Poutine qui veulent le voir mort. Peu de temps après, le Kremlin est monté au créneau pour apporter des clarifications.

Poutine mort? Dans la journée d'hier, le président Zelensky a tenu des propos au cours d'un petit-déjeuner en marge du rassemblement annuel du Forum économique mondial à Davos laissant croire que celui est actuellement au Kremlin n'est pas le président russe. "Je ne comprends pas très bien à qui parler et de quoi. Je ne sais pas si le président russe, qui apparaît parfois devant un écran vert, est vraiment le président russe", a répondu le président Volodymyr Zelensky lorsqu'il a été interpellé sur la possibilité de pourparlers de paix.

Il n'a pas fallu longtemps avant que le Kremlin ne réagisse à ces propos. Le porte-parole du Kremlin a affirmé que le président Zelensky va se rendre compte que Poutine est bien vivant, rapporte DHNET. "Il est clair que la Russie et Poutine sont un gros problème pour l'Ukraine d'aujourd'hui et pour Zelensky. Et il est clair que d'un point de vue purement psychologique, Zelensky préférerait que ni la Russie ni Poutine n'existent", a lancé Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin en conférence de presse en réponse aux propos du numéro un ukrainien. Il y a quelques jours un officiel ukrainien affirmait que Poutine était «mourant». L’information avait fait réagir Paris qui disait qu'elle n’était pas confirmée.