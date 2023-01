L'année 2023 a commencé il y a quelques jours. Et la guerre en Ukraine est toujours un sujet d'actualité. A l'allure où vont les choses, surtout qu'aucun signe ne montre que cette guerre s'achèvera bientôt, les médias risquent d'évoquer l'offensive lancée par la Fédération de Russie en Ukraine encore pendant de nombreuses semaines. Récemment, un ancien responsable de l'OTAN s'est prononcé sur le sujet. C'est sur les antennes d'une chaine française que l'ancien responsable de l'alliance s'est exprimé. Il a comparé Poutine a un personnage de dessin animé.

La guerre en Ukraine continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Lundi dernier, c'est sur les antennes de LCI qu'un ancien responsable de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) a profité de parler du président russe Vladimir Poutine qu'il a comparé au personnage de dessin animé «Grosminet», une série d'animation américaine diffusée entre 1942 et 1964 au pays de l'Oncle Sam. Dans cette série animé, un chat nommé Sylvestre alias Grosminet essaye chaque fois qu'il peut d'attraper Titi, un petit canari jaune vivant dans une cage dorée.

Et c'est comme ça que le général Michel Yakovleff, ancien vice-chef d'État-major du Shape au sein de l'Alliance atlantique a caricaturé la situation en Ukraine. «Le président Poutine est comme Grosminet, et répète “cette fois-ci je vais me le faire”», lance l'ancien responsable de l'alliance. «Et Titi, le petit canari c'est “olalah, pauvre Grosminet son plan n'a pas marché“», ironise le général. «C'est dans la nature [de Poutine, NDLR], Grosminet veut se bouffer Titi», poursuit le général Michel Yakovleff.