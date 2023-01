La sélection argentine fait l'objet d'une enquête de la FIFA. Elle sera examinée sur les comportements des joueurs lors de la célébration après la victoire en Coupe du Monde 2022. Le plus en vue est le gardien de but Emiliano Martinez qui s'est moqué de l'attaquant français Kylian Mbappé. Plusieurs joueurs risquent des sanctions pour violation potentielle de plusieurs clauses du code disciplinaire de la FIFA. La FIFA revient sur les scènes de célébration de l'équipe d'Argentine après sa victoire à la Coupe du Monde 2022.

Après avoir battu la France en finale aux tirs aux buts (4-2), les joueurs de l'Albiceleste ont célébré par des gestes à polémique. Ils se sont en effet moqués des joueurs de l'équipe par des gestes dont les images et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Quelques semaines après cette scène condamnée par les internautes, la FIFA a décidé de s'en saisir. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les actions de l'équipe nationale d'Argentine. Selon l'instance mondiale du football, l'Albiceleste aurait violé plusieurs clauses du code disciplinaire de la FIFA pendant et après l'événement phare. Il s'agit notamment des clauses de fair-play et d'inconduite des joueurs.

La procédure de la FIFA va viser en l'occurrence le gardien de but argentin Emiliano Martinez qui s'est le plus illustré. Il est apparu sur des images en train de se moquer de l'attaquant français Kylian Mbappé. Il a brandi un gant d'or au niveau de ses parties intimes ou encore une poupée à l'effigie de la star du PSG. Le gardien d'Aston Villa a également appelé à observer une minute de silence dans le vestiaire après le match pour honorer la mort de Mbappe. À l'instar de Martinez, cinq autres joueurs sont visés pour des cartons reçus. La Fédération Argentine de Football risque de payer de lourdes amendes pour ce comportement de ses joueurs.