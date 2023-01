La question de la vente éventuelle du Parc des Princes au Paris Saint-Germain (PSG), détenu par le Qatar, continue de faire la une de l’actualité en France. En effet, dans le week-end, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s’était opposée à cette vente. Cette position a été maintenue par l’adjoint à la mairie de Paris, David Bélliard. Lors d’une interview accordée dans la matinée de ce lundi 16 janvier 2023, ce dernier, également chargé des transports et des mobilités, a réaffirmé la position de la municipalité de Paris sur ce dossier. Cela, alors que les dirigeants qataris du PSG veulent donner davantage de modernité au Parc des Princes afin de correspondre à l’image du football actuel.

« Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar »

Au cours de son intervention, David Bélliard a déclaré attendre voir ce qui se produira pendant les négociations. Aussi, a-t-il fait part de son opposition à vendre les grands actifs patrimoniaux aux sociétés privées et particulièrement « au Qatar ». « Le Parc des Princes en fait partie. Nous avons besoin d'avoir la main sur un certain nombre de patrimoine de prestige. Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar, il appartient aux Parisiens et Parisiennes, et plus largement, aux Françaises et aux Français. Je souhaite qu'il reste dans ce patrimoine commun » a-t-il ajouté.

Pour rappel, dans un entretien diffusé le samedi 14 janvier 2023 par le Parisien, l’édile de Paris avait dit non à la vente du Parc des Princes, suscitant la colère du PSG, qui s’était montré disposé à « quitter sa maison ». « C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens » avait-elle déclaré, même si son équipe s’était montrée ouverte au dialogue. Suite aux propos d’Anne Hidalgo, la réaction du PSG ne s’est pas fait attendre. Un porte-parole du club a fait part de sa déception et de sa surprise du fait que l’administration municipale veuille « déloger le Paris Saint Germain et ses supporteurs du Parc des Princes ».