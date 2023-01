Les poursuites engagées contre le célèbre chanteur américain R. Kelly dans l'Illinois ont été abandonnées par les procureurs du comté de Cook. L’annonce a été faite par ce lundi 30 janvier par le procureur de l'État du comté de Cook, Kim Foxx. Il justifie cette décision par le fait que le mis en cause ait déjà écopé d’autres condamnations au niveau fédéral. Dans l’État de l'Illinois, il est poursuivi pour agression sexuelle criminelle aggravée et chefs d'abus sexuels criminels aggravés impliquant quatre accusateurs.

« Je comprends à quel point il a été difficile pour ces victimes de se manifester et de raconter leur histoire. J'applaudis leur courage et j'ai le plus grand respect pour tous ceux qui se sont manifestés », a déclaré Foxx dans un communiqué de presse. « Bien que ce ne soit peut-être pas le résultat auquel ils s'attendaient, en raison des peines auxquelles M. Kelly est confronté, nous estimons que justice a été rendue », a-t-il ajouté ce lundi 30 janvier.

Prioriser d'autres victimes?

L’homme de Droit fait également savoir que, les ressources qui devraient être mobilisées pour le procès seront désormais redirigées vers « victimes d'abus sexuels qui n'ont pas le pouvoir d'un documentaire pour mettre en lumière leurs agresseurs ». Rappelons que le célèbre chanteur américain R. Kelly a été reconnue coupable de plusieurs accusations de pornographie juvénile et acquittée d'autres personnes en 2022, après un procès devant un tribunal fédéral de Chicago. Il pourrait écoper d’une peine allant de 10 ans à 90 ans de prison.