Au Real Madrid, l’attaquant français Karim Benzema vient de battre un nouveau record. En effet, après ses remarquables performances au cours de l’année dernière au sein du club espagnol, il vient de dépasser Alfredo Di Stefano. Le ballon d’or 2022, après son but face à l’Athletic Club ce dimanche soir totalise 228 buts avec le club. Le joueur espagnol des années 60 avait inscrit un total 227 aux 14 Ligue des champions. Cette nouvelle performance fait parler de lui après la coupe du monde au Qatar qui aura été suivie d’une série de polémiques. Forfait à cette compétition dont son équipe est sortie deuxième, Karim Benzema se serait embrouillé avec les responsables de sa sélection nationale.

Olivier Giroud se prononce...

Il a annoncé dans la même période sa retraite en sélection nationale. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à Canal+ ce dimanche, Olivier Giroud s’est prononcé sur les différentes situations traversées par son coéquipier. « Je lui ai écrit un message dès qu’il est parti, puisqu’on n’a pas pu lui dire au revoir et c’était sincère et spontané. Je lui ai dit qu’on était déçu. J’ai été déçu de le voir partir », avait-il déclaré. «Après le foot, des fois, les blessures profitent à certains. Cela m’a profité à moi, mais on ne m’a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j’étais soulagé ou content de le voir partir. Ce sont toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe alors qu’il n’y en a pas», a-t-il poursuivi.