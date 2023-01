La Commission électorale nationale autonome ( Cena) a rendu publique aux environs de 13h34, ce mercredi 11 janvier 2023 à son siège à Cotonou, les résultats provisoires issus des élections législatives du dimanche 08 janvier dernier. La publication de ces résultats provisoires a permis de faire le constat qu’il y a de grands absents pour la 9ème législature. Au nom de ces grands absents, on peut citer le bouillant député de la 8ème circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi. Ce dernier a été victime du passage de l’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi dans la 8ème circonscription électorale.

A part l’absence remarquée de Rachidi Gbadamassi, il y a aussi la députée sortante Sèdami Mèdégan Fagla qui n’a pas pu se faire élire dans la 15ème circonscription électorale selon les résultats provisoires. Toujours dans cette 15ème circonscription électorale, il faut noter l’échec cuisant du ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, 2ème titulaire sur la liste du parti Union progressiste Le Renouveau. Dans la 16ème circonscription électorale, on note l'absence du ministre Oswald Homeky. C’est le cas également de sa collègue du ministère de l’Economie numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, positionnée pour ces législatives 2023 sur la liste du parti Bloc Républicain. La ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou n’a pas réussi donc à tirer son épingle du jeu lors de ces élections législatives de 2023.