Les Forces Armées Béninoises ont reçu ce vendredi 20 janvier 2023, 8 Véhicules de l’Avant Blindé (VAB). Il s’agit d'un don français de véhicules blindés équipés d’armes d’appui et de moyens de vision nocturne. Ces équipements permettront d'assurer un transport sécurisé des troupes sur les théâtres et de garantir leur protection contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales. Des militaires béninois ont été formés pour la maintenance et l’utilisation de ces engins.

En effet, ces huit véhicules de l’avant blindé constituent un premier lot sur une prévision de 15. Ce geste des dirigeants français fait suite à un don de véhicules "pick-up" quelques semaines plutôt.« Les 8 véhicules mis à la disposition des forces armées béninoises, servaient il y a peu de temps dans les unités françaises. Si nous décidons de nous en séparer au profit du Bénin, c’est parce que nous poursuivons le même objectif : apporter la résistance la plus ferme au totalitarisme qui s’expriment aux frontières nord du Bénin par le djihadisme. Cet extrémisme violent frappe durement les populations » a expliqué Marc Vizy, l’Ambassadeur de la France près le Bénin lors de la remise symbolique des clés des véhicules.

«Le Bénin reste sensible à vos efforts à nos côtés depuis le début de cette crise. Les forces de l’ordre sauront apprécier le coup de pouce opérationnel qu’elles reçoivent d’un partenaire de longue date comme la France ››, a déclaré le Général de brigade Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général de l’armée béninoise. Pour permettre aux forces armées béninoises de mener une lutte efficace contre le terrorisme, le gouvernement béninois a fourni des efforts considérable en dotant les forces de l'ordre d’aéronefs, des drones, des équipements de protection individuels et collectifs, des véhicules légers et des engins blindés.