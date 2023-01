Le Japon veut se protéger d'une éventuelle attaque de la Chine et d'autres pays dont la Russie et la Corée du nord. Face au développement technologique de la Chine en armement, le gouvernement s'inquiète et envisage un plan de protection. À cet effet, il envisage se doter des missiles capables d’intercepter les missiles hypersoniques russes et chinois. il s'agit d'un modèle de missiles sol-air Type-03 qu'il pourra ensuite le produire en masse à partir de 2029.

Le gouvernement japonais a entrepris un plan de protection pour prévenir d'éventuelles attaques de la Chine. Les nippons ont pris cette résolution face au développement technologique en armement de ce pays. En effet, la Chine (tout comme la Russie) s’est dotée récemment des armes hypersoniques de dernière génération. Cette avancée de ces deux alliés géostratégiques inquiète beaucoup le Japon. Le ministère japonais de la Défense a annoncé la décision de concevoir un système pour intercepter les missiles hypersoniques russes et chinois en cas d'attaque future. L'agence presse Kyodo News a révélé que l’armée nippone envisage un modèle de missile sol-air Type-03. Il pourra ensuite le produire en masse à partir de 2029. “Il est difficile pour le Japon, avec sa capacité actuelle de défense antimissile, d'intercepter les armes hypersoniques pouvant planer qui sont conçues pour se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son (plus de 6.000 kilomètres par heure) avec des trajectoires irrégulières”, a déclaré un général des forces d’autodéfense dans les colonnes de l'agence japonais.

Le Japon a adopté les missiles Type-03 pour améliorer sa capacité de défense actuellement assurée par les destroyers Aegis de la marine. C'est un modèle d’intercepteur adapté aux engins hypersoniques. Ils sont également conçus pour prévoir la trajectoire de vol des armes hypersoniques, les détecter par les radars et les suivre. Les nippons ont décidé de se lancer dans le développement d'armes hypersoniques similaires à celles de la Russie selon une information du ministère de la Défense japonais publiée sur son site internet.