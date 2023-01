Le président chinois Xi Jinping a répondu favorablement à un appel lancé par le président russe Vladimir Poutine sur le renforcement de la coopération entre leurs forces armées. À la faveur d’un discours d'ouverture, l’homme fort de Pékin a déclaré que, « dans le contexte d'une situation internationale difficile, la Chine est prête à accroître la coopération politique avec la Russie » et à être des « partenaires mondiaux ». Ces mots font suite aux déclarations de Vladimir Poutine vendredi. Il a dans un premier temps invité son homologue chinois Xi Jinping à se rendre à Moscou au printemps prochain.

Il a par la suite ajouté que les deux pays renforceraient la coopération entre leurs forces armées et a souligné la croissance des échanges malgré « des conditions de marché défavorables ». Pour lui, les relations bilatérales sont « les meilleures de l'histoire et résistent à toutes les épreuves ». « Nous partageons les mêmes points de vue sur les causes, le cours et la logique de la transformation en cours du paysage géopolitique mondial. », a ajouté pour sa part le président russe Vladimir Poutine.

Les drones iraniens...

Notons que, depuis le début du conflit en Ukraine, la Chine n’a pas formellement donné sa position. La puissance asiatique est désormais l’un des rares partenaires de la Russie dans un contexte d’isolement de Moscou sur le plan international. Rappelons également que la Russie entretient une étroite collaboration militaire avec la République Islamique d’Iran. Téhéran met à la disposition de Moscou des drones qui interviennent dans le conflit en Ukraine.