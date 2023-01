Que restera-t-il de la relation entre la Russie et l'Occident après la fin de la guerre en Ukraine? C'est la question que se pose beaucoup d'analystes et de commentateurs. Le secrétaire général de l'OTAN a tenté de répondre à la question lors d'une interview. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg estime que l'Occident et la Russie ne seront pas en mesure de normaliser leurs relations même après la fin du conflit en Ukraine. "Rien de sera plus le même. Même si les canons se taisent en Ukraine, il ne faudra pas s'atteindre à une normalisation de nos relations avec la Russie", a-t-il déclaré dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt.

Il a toutefois précisé que l'Occident ne devait pas "sous-estimer" la Russie qui disposait "d'énormes ressources". Il y a quelques jours, l'OTAN annonçait le déploiement d'avions de surveillance pour suivre de près les activités des forces armées russes. Les avions déployés, de type Awacs, seront capables de détecter d'autres avions même éloignés. L'OTAN semble déterminer à protéger coûte que coûte chaque parcelle de territoire des membres de l'organisation.