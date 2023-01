Les autorités de la Défense britannique ont confirmé ce lundi 9 janvier l’emploi par la Russie d’avions furtifs Su-57 « Felon » en Ukraine. Pour le ministère britannique de la Défense, des Su-57 « Felon » avaient bien été utilisés par les forces aérospatiales russes pour des « missions contre l’Ukraine ». Le département ministériel britannique nuance tout de même en faisant remarquer que, le premier engagement remonte en juin 2022 et n’avait pas été utilisé dans l’espace aérien ukrainien.

Survoler le territoire russe ?

Les « missions [des Su-57] se sont probablement limitées à survoler le territoire russe et à lancer des missiles air-sol ou air-air à longue portée », a poursuivi le ministère britannique. L’avion en question est d’une envergure de 14 mètres environ. Il est d’une longueur de 19,8 mètres et une masse au décollage de 35.000 kg. Il dispose de quatre soutes d’armement et de 6 pylones externes. En son sein, il a des radars en bande L et en bande X. Il est capable de voler à la vitesse de Mach 2,42, à 19.000 mètres d’altitude, pour un rayon d’action de 2150 à 3500 km.

Plus de 75 exemplaires commandés

Plus de 75 exemplaires ont été commandés jusqu’à ce jour. La Russie a assuré avoir eu recours à ce type d’avions en Ukraine. « La technologie furtive implémentée lors du développement des avions de chasse de cinquième génération s’est avérée tout à fait efficace. Nous savons que les Su-57 n’ont jamais été repérés par les radars et les installations de défense aérienne de l’Otan pendant leurs missions », avait confié un proche des autorités russes au site AviaPro.