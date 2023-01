Shauna Rae Lesick est une jeune femme de 23 ans à qui la vie n'a pas fait de cadeau. L'histoire de la jeune femme fut mise en avant par la chaîne US, TLC sous forme de saison. L'émission se nomme "I Am Shauna Rae". C'est durant la première saison que le jeune Dan Swygart 26 ans est tombé sous le charme de Shauna. Cette dernière présente un physique particulier à cause d'un traitement contre le cancer du cerveau qu'elle a reçu lorsqu'elle était enfant.

Ce traitement choc a contribué à la survenue de graves séquelles. La jeune Shauna Rae Lesick accuse notamment un retard de croissance. Elle mesure moins d'un mètre et pèse environ 23 kg. Elle présente les caractéristiques physiques d'une fillette de 8 ans. Dan Swygart fut impressionné par la force mentale de la jeune femme et c'est ainsi qu'il a pris la décision de côtoyer la jeune femme dans la saison suivante de l'émission afin de mieux la connaître.

Les deux jeunes gens ont tissé un lien fusionnel qui a marqué les esprits. Cependant, certains internautes ont critiqué sévèrement la relation entre Shauna Rae Lesick et Dan Swygart. Des insultes ont notamment fusé, ce qui a poussé Dan à réagir sur son compte Instagram. Il a qualifié d'abjectes et de déshumanisants les déclarations de certains téléspectateurs à l'encontre de Shauna. "Il est très important de se rappeler que Shauna est une femme incroyable de 23 ans qui a un handicap. En développant une connexion avec elle, il est important de reconnaître son handicap et de passer par-dessus et de la bâtir sur la personne qu’elle est en tant qu’individu" dira le jeune qui ajoute qu'il faut que les gens prennent le temps de bien connaître la formidable personne qu'est Shauna.

Pour en savoir plus : https://www.instagram.com/reel/CmhXmzvJZpR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=573b530a-6d28-44e6-8390-99be10a4a308