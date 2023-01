En Australie, une femme a fait cuire un œuf au soleil. Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, elle a en effet fait mousser une poêle à frire avec du beurre et la plaçant sur les briques de ciment chaudes de son jardin. Avec la température de 40°C, elle a par la suite cassé un œuf dans la poêle et l'a laissé au soleil jusqu’à sa cuisson totale. Elle est retournée dans sa chambre pour achever plus tard sa cuisine. La vidéo n’a pas manqué de susciter une vague de commentaires sur le réseau social.

Économiser l'électricité ?

Alors que certains internautes indiquent que cette procédure aurait le mérite de faire économiser de l’électricité, d’autres estiment que ce ne sera possible qu’en Australie à cause de la température qui remonte parfois à des niveaux impressionnants. D’autres encore n’ont pas manqué de faire des blagues suite à cette vidéo. « Juste pour vous faire savoir qu'il n'y a pas de poêles en Australie, vous devez [sic] faire ça », a commenté quelqu’un alors qu’un autre écrit : « J'aime aussi faire cuire des œufs sur le capot de ma voiture ». Certains internautes ont été assez critiques sur les images en demandant de faire plus attention à la présentation. « Est-ce que personne ne parle de la façon dont elle a mis un morceau de coquille dans l'œuf? », s’est interrogé un autre internaute avant d’ajouter : « La coquille d'œuf… Bro, sortez la coquille d'œuf… LA COQUILLE D'ŒUF».