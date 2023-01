Ce samedi 14 janvier 2023, des présumés terroristes auraient donné un ultimatum de cinq (05) jours aux populations du village Niéhoun-Laloga situé dans l’arrondissement de Dassari de la commune de Matéri de quitter leur village, frontalier avec le Burkina Faso. Selon Libre Express, ces présumés terroristes armés jusqu’aux dents ont regroupé les populations de ce village de Niéhoun-Laloga en leur intimant l’ordre de « vider les lieux ». Pris de peur, le même média informe que ces populations commencent à se déplacer. Précisons que les présumés Djihadistes veulent faire du village Niéhoun-Laloga et d’autres villages situés au niveau de la bande Koualou querellée par le Bénin et le Burkina Faso « une zone de non droit, un No man’s Land ».

Les autorités de la localité alertées par ledit ultimatum donné aux populations de ce village se sont dépêchées sur les lieux pour rassurer les habitants que le gouvernement travaille pour ramener la sécurité et que toutes les dispositions idoines sont en train d’être prises pour mettre hors d’état de nuire ces groupes armés. Il faut signaler que les Forces de défense et de sécurité sont actuellement déployées sur le terrain pour assurer la sécurité des populations et l’intégrité du territoire.

Rappelons également que depuis décembre 2021, la commune de Matéri est la cible privilégiée de ces présumés terroristes ainsi que la localité de Porga près de la frontière du Burkina Faso où les Forces armées béninoises ont repoussé à plusieurs reprises des attaques. Mais des militaires béninois ont perdu leur vie sur le champ de bataille au cours de ses différentes incursions terroristes.