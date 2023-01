L’Europe continue de prendre des mesures actives en réponse à ce que fait la Russie en Ukraine mais elle devrait faire davantage, a déclaré mardi le président américain Joe Biden lors de sa rencontre avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte à la Maison-Blanche. "L’Europe reste active et répond aux actions de la Russie. Mais il faut faire davantage. Et nous devons rester unis. Vous [les Pays-Bas] avez agi de façon très décisive. Et nous comptons sur vous pour présenter une réponse commune au nom de toute l’Europe", a déclaré Joe Biden. Le ministère néerlandais de la Défense a annoncé plus tôt avoir accordé à l’Ukraine en 2022 de l’aide militaire au montant de 1 milliard d’euros. En 2023, le pays compte accorder 2,5 milliards d’euros supplémentaires pour le soutien militaire et humanitaire de l’Ukraine. (Tass)