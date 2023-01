La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Le ministre de l'Intérieur ukrainien Denys Monastyrsky est mort dans le crash d'un hélicoptère près de la capitale du pays Kiev. Il faut préciser que M. Monastyrsky n'est pas le seul officiel ukrainien qui est mort dans ce terrible accident ce mercredi. Selon des médias occidentaux qui rapportent l'information, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et un haut responsable ont également perdu la vie dans cet accident. Au total au moins 18 personnes ont perdu la vie.

Un véritable drame s'est produit ce mercredi 18 Janvier 2023. Le ministre de l'intérieur ukrainien Denys Monastyrsky, son adjoint et plusieurs autres personnes ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère près de Kiev. La nouvelle n'a pas laissé indifférent le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky qui a réagi alors que son pays est impliqué dans une guerre qui dure depuis presque un an maintenant. Dans sa première réaction, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré une "terrible tragédie" .

Un peu plus tôt ce matin, plusieurs médias avait annoncé qu'un hélicoptère s'est écrasé près d'une école maternelle dans la banlieue de Kiev, plus précisément dans la ville de Brovary. L'annonce avait été faite selon les médias par le conseiller présidentiel Kyrylo Timochenko sur l'application de messagerie russe Telegram. "Il y a des victimes", a écrit l'officiel ukrainien qui a poursuivi "les ambulances, la police et les pompiers travaillent sur les lieux de l'accident." Après l'annonce de la nouvelle plusieurs personnalités dont Charles Michel ont réagi.