Que pense la Chine des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine? Le pays qui a refusé de critiqué directement la Russie ne lui a pas non plus apporté son soutien direct même si Pékin continue d'acheter du gaz et du pétrole russe. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations-Unies, le représentant permanent de la Chine auprès de l'organisation mondiale, Zhang Jun a déclaré que les livraisons d'armes à l'Ukraine ne font qu'exacerber le conflit et peuvent conduire à une confrontation encore plus aiguë

Il a ajouté que "la communauté internationale, en particulier les pays ayant une grande influence sur la situation actuelle, devrait promouvoir le dialogue entre la Russie et l'Ukraine" afin de résoudre la crise de manière pacifique. "Les sanctions et les livraisons d'armes menacent de rendre la situation de plus en plus difficile à résoudre et pourraient également conduire à une confrontation plus aiguë", a souligné le diplomate. Pour rappel, les USA et leurs alliés européens ont livré des missiles et formé des soldats ukrainiens qui ont pu, dans la deuxième moitié de 2022 reconquérir des zones entières sous contrôle russe.