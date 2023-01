Le président brésilien Lula a refusé de fournir des armes à l'Ukraine, se mettant à l'opposé de ses alliés occidentaux. Le chancelier allemand Scholz avait en effet sollicité le Brésil pour l'envoi de munitions de chars Leopard-1 à l'Ukraine, mais le pays a refusé. Le chef de l'armée brésilienne, Julio Cesar Arruda, était pourtant favorable à l'envoi pour des raisons économiques, mais Lula a choisi de ne pas fâcher la Russie, qui est un allié important pour le Brésil en raison notamment de ses importations d'engrais russes. Lula a finalement limogé Arruda.

Malgré les divergences politiques avec l'ancien président Bolsonaro, les deux semblent être d'accord sur le fait que la Russie est un allié à ne pas fâcher. Les USA et plusieurs de ses partenaires, y compris l'Allemagne, vont livrer des chars à l'Ukraine, qui fait face à une pression croissante de la Russie après avoir remporté certaines victoires.

La Corée du Nord a critiqué la décision des USA de livrer des chars à l'Ukraine, en la qualifiant de franchissement de la ligne rouge. La soeur de Kim Jong-Un, Kim Yo Jung, a affirmé que le monde serait plus brillant, plus sûr et plus calme sans l'existence des États-Unis. L'Ukraine est en difficulté face à la pression russe, et la livraison de chars par les USA et ses alliés semble être une réponse à cette situation. Cependant, la décision de Lula de ne pas fournir d'armes montre que le Brésil ne souhaite pas prendre part à cette situation conflictuelle. La Corée du Nord a également critiqué la décision, ce qui montre que la situation en Ukraine est suivie de près par le monde entier.