Presque un an après le début de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a fait savoir que le principal objectif de cette opération est de mettre fin à la situation en cours dans le Donbas depuis bientôt 10 ans. Selon les déclarations de l’homme fort du Kremlin rapportées par l'agence de presse russe Interfax, lors d'une réunion avec des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Pétersbourg, tout ce qui se passe en Ukraine est lié à cette situation.

La situation dans le Donbas

Il justifie aussi que le recours aux armes par l’échec de toutes les tentatives de négociation. « Les hostilités à grande échelle dans le Donbas n'ont pas cessé depuis 2014. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, y compris l'opération militaire spéciale, est une tentative d'arrêter cette guerre », a déclaré Vladimir Poutine. « C'est le sens de notre opération », a-t-il ajouté sans manquer de revenir sur les différentes actions qu’il a entreprises dans le cadre d’une résolution pacifique de la crise.

"Nous avons été trompés"

« Nous avons tenu bon pendant longtemps, nous avons essayé de trouver un accord pendant longtemps. Comme on peut le constater aujourd'hui, nous avons été trompés », a poursuivi l’homme fort du Kremlin dans la déclaration rapportée par l'agence de presse russe Interfax. Rappelons que bientôt un an après le début du conflit en Ukraine, les différentes parties continuent de s’affronter. Les dirigeants occidentaux ont quant à eux continué de soutenir sur le plan militaire l’Ukraine. Tout ceci n’est tout de même pas du goût des autorités russes qui estiment que, les États-Unis et les alliés de l’Otan mènent une guerre par procuration contre leur pays.