La star russe du cinéma Arthur Smolyaninov a annoncé son soutien à l'Ukraine après l'offensive déclenchée par son pays d'origine. Il a déclaré dans une interview depuis son lieu d'exil qu'il était prêt à aller au front et se battre contre la Russie. Après les déclarations d'Arthur Smolyaninov, les autorités ont ouvert une enquête criminelle contre l'acteur en le déclarant "agent étranger".

L'acteur russe Arthur Smolyaninov prend position contre l'un de ses plus grands fans. L'acteur principal d'un film préféré du président Vladimir Poutine tombé en disgrâce suite à sa prise de position dans la guerre Russo-ukrainienne. Il a déclaré dans une interview qu'il allait se battre pour l'Ukraine contre son pays d'origine. "Je ne ressens rien d'autre que de la haine envers les gens de l'autre côté (russe) de la ligne de front. Et si j'étais là sur le terrain, il n'y aurait pas de pitié ", a-t-il déclaré àNovaya Gazeta.

La star du film "Devyataya Rota" a exprimé sa haine contre la Russie et ne cache pas qu'il veut tuer ceux qui se battent du côté des russes même un de ses anciens collègues. " Est-ce que je lui tirerais dessus ? sans aucun doute ! est-ce que je garde mes options pour aller me battre pour l'ukraine ouvertes ? absolument ! c'est la seule façon pour moi. et si je devais aller dans cette guerre, je ne me battrais que pour l'ukraine ", a-t-il ajouté. Suite à sa déclaration contre la Russie, Arthur Smolyaninov a été classé "agent étranger" par les autorités de son pays. Le ministère de la justice a ordonné l'ouverture d'une enquête criminelle contre lui.

Il faut préciser que celui qui est considéré comme le Rambo russe n'est pas la seule célébrité à dénoncer le conflit. La chanteuse russe Alla Pougatcheva s'était également prononcée contre la guerre en septembre de l'année dernière. Des figures de l'opposition n'ont cessé d'enchaîner des déclarations contre cette offensive militaire en Ukraine qui fait de nombreux morts dans chacun des camps depuis le mois de Février de l'année dernière. Marina Ovsiannikova, Iouri Chevtchouk, Ilia Iachine, Oleg Deripaska et Evgueni Roizman sont ceux qui portent le plus la voix.