Anastasia Yelsukova, une journaliste travaillant pour le média pro-russe Readovka, s’est filmée en se faisant tirer dessus. La femme a pris ces images, lors d’un échange de tirs, à proximité d’une ville ukrainienne que la Russie disait avoir pris le contrôle. Elle était en tenue militaire et en compagnie d’un groupe de mercenaires de la société privée russe Wagner. Selon la presse russe, elle a été « grièvement blessée », ce qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale d’urgence. Sur les images capturées par la pro-russe, on peut l’entendre dire : « Il y a une fusillade contre nous ».

Yevgeny Prigozhin l’a qualifié d’héroïne

La vidéo a cependant été interrompue et on entend Anastasia Yelsukova, crier en disant : « Aidez-moi ! Merde! ». L’information a été confirmée par le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui a indiqué qu’elle a été rapidement prise en charge et soignée par le personnel du groupe Wagner. Aussi, a-t-il salué la journaliste comme une héroïne, parce qu’elle a bien géré sa blessure. Notons que ces informations interviennent dans un contexte où le groupe Wagner a été désigné comme une organisation criminelle internationale, par les USA. « Wagner est une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains », avait déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Cela avait fait réagir Yevgeny Prigozhin, qui avait demandé pourquoi les USA ont placé sa société dans la liste des organisations criminelles. Sur les réseaux sociaux, il avait lancé des piques aux autorités américaines. Selon lui, le fait d'être considéré comme une organisation criminelle fait de Wagner un collègue de la maison blanche. Sur la plateforme Telegram, le patron de l’entreprise militaire s’était adressé à John Kirby. « J'ai une question pour vous. Pouvez-vous nommer quel crime le groupe Wagner a commis ? À partir de maintenant, notre relation peut être appelée un clash de clans criminels » a-t-il déclaré.