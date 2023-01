Une maman et son bébé ont été tués ce mardi 17 janvier 2023 par un ours polaire à Wales dans l'État de l'Alaska aux États-Unis. L'animal était entré dans le village et a pourchassé les habitants. C'est ainsi que la jeune femme Summer Myomick âgée de 24 ans a été attaquée avec son bébé d'un an an nommé Clyde Ongtowasruk. L'ours a été ensuite abattu par un habitant selon la police citée par plusieurs médias internationaux qui rapportent l'information.

« L'attaque aurait eu lieu dans le village, près de l'école et l'animal a été abattu par un habitant », a-t-il précisé. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'incident mortel. La directrice de la ville de Saint Michael voisine du village, Virginia Washington s'est dit très attristée en déclarant que la victime était très proche de sa communauté. «Ce sont des moments très, très tristes pour Saint Michel et le Pays de Galles.C’était une jeune femme très gentille, elle était très responsable », a-t-elle déclaré.

Selon des informations de la presse, le village où a lieu l'attaque de l'ours est près du Pays de Galles, une zone côtière isolée du détroit de Béring situé à la pointe ouest de l’Alaska à environ 80 kilomètres de la Russie. Il est donc courant de coexister avec des ours polaires dans cette zone. Les villages reculés de l'Alaska sont le théâtre de patrouilles régulières pour empêcher les ours polaires de sortir sur le paysage gelé pour chasser les phoques. La dernière attaque mortelle avec un ours polaire en Alaska remonte à 1990 selon les médias. Selon les autorités, les attaques d'ours polaires interviennent dans le dernier semestre d'une année presque jamais en début d'année comme ça a été le cas mardi dernier.