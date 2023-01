Une mère au Kenya a retrouvé son fils porté disparu depuis des années dans la brousse à Kahawa Wendani. Brian Kamau diplômé du Certificate of Secondary Education (KCSE) et étudiant en deuxième année à l'université avait abandonné les études pour vivre dans la brousse. Selon sa mère, c'est la conséquence de son addiction à la toxicomanie et aux paris qui l'a mise dans cette situation. Le garçon retrouvé promet retrouver une vie normale.

Une mère a retrouvé le sourire après avoir revu son fils porté disparu depuis des années. Brian Kamau puisque c'est de lui qu'il s'agit, devenu accro à la toxicomanie et aux paris s'était enfuit dans la brousse. Il y vivait seul jusqu'à ce que sa mère le retrouve ce mardi 17 janvier 2023. La femme a été conduite par un camarade à son fils qui connaissait la cachette du jeune Brian Kamau. Contente de l'avoir retrouvée, elle l'a couvert d'affection. Elle raconte que sa progéniture a agi sous l'effet de la drogue et par dépit en raison des pertes aux paris. "Mon fils Kamau a toujours été un bon enfant. C'est un garçon calme et il adore obéir. Il a commencé à changer après avoir rejoint le campus sous l'influence de la mauvaise compagnie. Mon fils a commencé à abuser de substances et est devenu toxicomane. Je me souviens qu'avant de nous séparer, il avait utilisé mon téléphone pour obtenir des prêts KCB, M-Shwari et Fuliza pour un total de plus de 50 000 KSh", a déclaré la mère de Kamau sur Facebook.

Les deux géniteurs de Brian Kamau regrettent de n'avoir pas bien pris soin de leur enfant. Pour eux, c'est par manque de moyens et de soins qu'il s'est donné à cette mauvaise pratique. Et pourtant Brian était l'un des meilleurs au Certificate of Secondary Education (KCSE) en 2014. Il s'est ensuite inscrit à l'Université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta (JKUAT) au Kenya. Le père de Kamau s'est exprimé sur la situation de son fils en avouant qu'il n'a pas pu assurer l'hébergement de son enfant. Il appelle cependant à l'aide auprès des personnes de bonne volonté.

«Je n'ai aucun problème avec mon fils ou quiconque veut l'aider, c'est un enfant brillant. Depuis qu'il est revenu il y a deux jours, je lui ai donné à manger ici à Nanyuki mais dans ma maison d'une chambre louée, je n'ai pas de place. pour l'héberger depuis que j'ai déménagé avec une nouvelle famille mais je suis capable de le nourrir. Actuellement, il reste avec son ami. J'avais l'habitude de travailler comme gardien pour deux entreprises différentes à Nanyuki, mais elles ont toutes deux pris fin au moment où je payais les études de Kamau », a-t-il confié.

De son côté, le jeune étudiant de 25 ans reconnaît son erreur et promet se reprendre. «L'histoire de la drogue et des paris est vraie. J'avais l'habitude de prendre une drogue sous forme de poudre qui ressemblait à de la cocaïne et des cigarettes. Si je peux trouver un conseiller, je l'apprécierai. Au cours des derniers jours depuis mon départ, j'ai Je sais que c'est ma dernière chance de ne pas gâcher. J'ai appris à mes dépens", a-t-il déclaré. Il faut préciser que les parents de Kamau sont divorcés et vivent dans des maisons séparées.